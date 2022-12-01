Хван Ин Бом: на ЧМ мы сделали счастливее всех жителей Южной Кореи

Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом, выступавший за «Рубин», высказался о выступлении команды на чемпионате мира в Катаре.

«Тот факт, что я смог сделать счастливее жителей Кореи в трёх матчах, является самым значимым чувством, которое я когда-либо испытывал в своей жизни», — написал Хван Ин Бом в социальных сетях.

Напомним, что сборная Южной Кореи вышла в плей-офф турнира, обыграв в третьем туре группового этапа команду Португалии (2:1). В 1/8 финала подопечные Паулу Бенту уступили бразильской команде со счётом 1:4.

Ранее Ришарлисон обратился к Сон Хын Мину после победы над Южной Кореей.