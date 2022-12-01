Ришарлисон обратился к Сону после победы над Южной Кореей

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон, выступающий вместе с форвардом Сон Хын Мином за «Тоттенхэм», обратился к футболисту после победы над Южной Кореей в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022.

«Знаю, как сильно ты боролся за то, чтобы быть здесь, и поэтому ты герой для своего народа», — написал Ришарлисон в Twitter.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Голами в составе Бразилии отметились Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я). У Южной Кореи мяч забил Пэк Сын Хо (76-я).

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее сообщалось, что Бразилия забила четыре гола в матче плей-офф ЧМ впервые с 1998 года.