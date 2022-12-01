В KFC высмеяли возможный переход Роналду в «Аль-Насср»

Сеть ресторанов быстрого питания KFC с иронией прокомментировала возможное подписание контракта португальского нападающего Криштиану Роналду с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Насср».

«Достойная подмена Абубакару», — написала пресс-служба KFC.

В записи упоминается Винсент Абубакар, форвард сборной Камеруна и саудовского клуба.

СМИ сообщали, что 37-летний форвард продолжит карьеру в клубе «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Контракт между сторонами будет подписан до лета 2025 года. Отмечается, что зарплата игрока составит €200 млн.

Ранее сообщалось, что Роналду ждёт предложения от клуба из Лиги чемпионов.