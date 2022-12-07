Кацалапов рассказал об атмосфере на чемпионате мира в Катаре

Российский фигурист Никита Кацалапов поделился впечатлениями от посещения матча на чемпионате мира в Катаре.

«Здесь все трезвые, все спокойные, может быть, кому-то даже скучно из-за этого. Все гостеприимные, много волонтёров, которые помогают, если нужно пройти куда-то», — цитирует Кацалапова РИА Новости.

Напомним, что фигурист находится в Дохе вместе с труппой шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Фигурист посетил матч первого раунда плей-офф ЧМ-2022 между Бразилией и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова посетит матч Бразилии и Южной Кореи на чемпионате мира.