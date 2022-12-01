Шаман Погба: Поль никогда не просил меня накладывать проклятие на Мбаппе
Бираме, шаман полузащитника сборной Франции Поля Погба, прокомментировал историю с наложением проклятия на форварда Килиана Мбаппе.
«Вся эта история с колдовством — чистая выдумка. Поль никогда не просил меня накладывать проклятие на Мбаппе. Мы практически никогда не обсуждали футбол», — цитирует шамана Le Parisien.
В октябре брат полузащитника сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Мбаппе.
В настоящий момент Килиан выступает на чемпионате мира в Катаре. Погба пропускает турнир из-за травмы.
Ранее Дидье Дешам заявил, что Килиан Мбаппе может побить рекорд сборной Франции по голам.