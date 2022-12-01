Радимов: сборная Испании слишком расслабилась

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов отреагировал на вылет команды Испании с чемпионата мира в Катаре.

«Испания так и не научилась вскрывать оборону. То есть тики-така — хорошо, контроль мяча — хорошо, но до опасных моментов так дело и не дошло», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Он также отметил, что Испания после хорошего старта на турнире расслабилась.

Подопечные Луиса Энрике вылетели с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В пенальти сильнее оказались игроки Валида Реграги — 3:0.

Ранее Серхио Рамос прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022.