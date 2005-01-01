Рамос: Испания падает, спотыкается, но встаёт и идёт дальше

Испанский защитник Серхио Рамос прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

«Сегодня как никогда горжусь нашим флагом, горжусь нашей страной и горжусь нашими игроками. Испания падает, спотыкается, но встаёт и идёт дальше», — написал Рамос в соцсетях.

Подопечные Луиса Энрике вылетели с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко.

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3:0.

Ранее марокканские болельщики устроили массовые беспорядки во Франции после победы команды над Испанией.