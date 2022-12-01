Жоау Феликс: не всё в сборной Португалии зависит от Роналду

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс высказался о том, что форвард Криштиану Роналду матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре с командой Марокко начал в запасе.

«Бывают успешные игры, в которых у нас всё получается, и менее удачные, но это не зависит лишь от присутствия или отсутствия Криштиану», — сказал Феликс после игры.

Напомним, что сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Ранее Фернанду Сантуш заявил, что Роналду подал пример настоящего капитана.