Павлюченко заявил, что в шоке из-за вылета Испании с ЧМ

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко отреагировал на вылет команды Испании с чемпионата мира в Катаре.

«Я очень сильно удивлён вылету сборной Испании с чемпионата мира. Я просто в шоке! Думал, что они отгрузят Марокко два-три мяча и спокойно пройдут дальше. Пенальти — это всегда лотерея», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Он предположил, что марокканцы надеялись на серию пенальти. При этом россиянин не назвал команду, которую поддерживает на чемпионате мира в Катаре.

Подопечные Луиса Энрике вылетели с турнира в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко.

Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. В пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3:0.

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