Шакири — о поражении от Португалии: приношу извинения от лица всей команды за этот результат

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири высказался о поражении от Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Мы очень разочарованы. И я приношу извинения от лица всей команды за этот результат. Мы не смогли показать то, на что реально способны. Тренеры хорошо разобрали соперника, хорошо подготовили нас. Но в этот раз наши задумки не сработали», — цитирует Шакири Blick.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко. Швейцария покинула турнир.

Ранее главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Португалией.