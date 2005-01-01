Якин: нужно признать, что соперник был просто лучше

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Португалией.

«Сегодня ничего у нас не получилось. Но не могу винить команду. Нужно признать, что соперник был просто лучше. Я приношу извинения за такой итог. Команда должна пережить это. И если мы сможем сделать правильные выводы, то станем только сильнее», — приводит слова Якина Blick.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко. Швейцария покинула турнир.

Ранее президент Португалии поздравил национальную команду с выходом в 1/4 финала ЧМ-2022.