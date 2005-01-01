Бускетс: покидаем чемпионат мира, проиграв самым неприятным образом

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс высказался о поражении своей команды от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Мы покидаем турнир, проиграв самым неприятным образом, и теперь нам нужно прийти в себя и двигаться дальше. У нас молодой состав, сборную ждёт отличное будущее», — приводит слова Бускетса Marca.

Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. В пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3-0.

На чемпионате мира — 2018 сборная Испании в 1/8 финала уступила команде России (1:1, пен. 4-3).

Ранее Испания в матче с Марокко нанесла лишь один удар в створ за 120 минут.