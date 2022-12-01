Португалия обыгрывает Швейцарию после первого тайма 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Португалии обыгрывает команду Швейцарии по итогам первого тайма 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Счёт после первого тайма — 2:0 в пользу португальской команды. Мячи забили Гонсалу Рамуш (18-я), Пепе (33-я).

Встреча между командами проходит в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

Главный судья матча — Сесар Артуро Рамос из Мексики.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые за 14 лет остался в запасе Португалии на крупном турнире.