Реграги: посвящаю победу над Испанией марокканскому народу

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 над национальной командой Испании.

«Мы провели грандиозный матч. Я посвящаю эту победу марокканскому народу. Сможем ли мы стать чемпионами мира? Нам нужна энергия, тогда мы способны побеждать. Мы восстановимся, отдохнём, а потом посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Реграги A Bola.

Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3-0.

Таким образом, Марокко сыграет в четвертьфинале с победителем пары Португалия — Швейцария.

Ранее Реграги стал первым тренером-африканцем, чья команда вышла в 1/4 финала ЧМ.