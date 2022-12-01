Реграги стал первым тренером-африканцем, вышедшим в 1/4 финала ЧМ

Сборная Марокко обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3:0.

Специалист стал первым африканцем, который вывел сборную в четвертьфинал мундиаля. В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с победителем пары Португалия — Швейцария.

Ранее сообщалось, что футболисты Марокко поклонились болельщикам после победы над Испанией.