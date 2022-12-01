Сантуш объяснил решение не включать Роналду в стартовый состав на матч с Швейцарией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о своём решении не включать португальского нападающего Криштиану Роналду в стартовый состав на матч 1/8 финала со Швейцарией на чемпионате мира в Катаре.

«Моё решение никак не связано с его матчем с командой Южной Кореи, давайте закроем этот вопрос. Мы думали об этом за несколько дней до сегодняшней игры, команды были давно готовы к этому. Тактическое решение, ничего больше», — цитирует Сантуша Record.

Напомним, что за Португалию с первых минут сыграют: Кошта, Дало, Пепе, Диаш, Геррейро, Вилльям, Отавио, Силва, Фернандеш, Феликс и Рамос.

В составе Швейцарии на поле появятся: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Фернандес, Джака, Фройлер, Варгас, Соу, Шакири и Эмболо.

Встреча проходит в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

Ранее Роналду выложил эмоциональный пост перед матчем со Швейцарией.