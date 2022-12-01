Роналду выложил эмоциональный пост перед матчем со Швейцарией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал мотивационную запись перед матчем с командой Швейцарии в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Сегодня день Португалии и португальцев! Наш день! Сегодня день наших мечтаний! Давайте сделаем это!» — написал Роналду в соцсетях.

Игра между командами пройдёт 6 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Алексей Сутормин заявил, что Швейцария победит Португалию в 1/8 финала ЧМ-2022.