Губерниев грубо высказался в адрес Роналду

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Ещё недавно в споре Роналду — Месси я был за Криштиану! Но в свете последних событий весь мир увидел, что португалец — редкое г***о», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Напомним, что Роналду после своего скандального интервью покинул «Манчестер Юнайтед». По сообщениям СМИ, игрок продолжит карьеру в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии.

Ранее Фернанду Сантуш объяснил решение не включать Роналду в стартовый состав на матч с Швейцарией.