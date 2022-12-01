Марокко — первая африканская сборная в истории, выигравшая послематчевую серию пенальти на ЧМ

Сборная Марокко одержала победу над командой Испании в матче первого раунда плей-офф и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3-0.

Команда стала первой африканской сборной, победившей в послематчевых пенальти на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что футболисты Марокко поклонились болельщикам после победы над Испанией.