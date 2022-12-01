Вратарь сборной Марокко, отразивший три пенальти, признан лучшим игроком матча с Испанией

Вратарь сборной Марокко Яссин Боно признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Испании.

31-летний марокканец не пропустил ни одного пенальти в серии послематчевых 11-метровых и помог команде впервые в истории выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3-0.

Таким образом, команда Марокко вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария.

Ранее вратарь Марокко вторым в истории завершил серию пенальти на ЧМ без пропущенных мячей.