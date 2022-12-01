Вратарь Марокко вторым в истории завершил серию пенальти на ЧМ без пропущенных мячей

Сборная Марокко одержала победу над командой Испании в матче первого раунда плей-офф и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3-0.

Вратарь марокканской команды Яссин Буну стал вторым вратарём в истории, который не пропустил ни одного мяча в серии пенальти на мундиале. До этого такое достижение покорилось лишь украинцу Александру Шовковскому в матче со Швейцарией на ЧМ-2006.

Ранее сообщалось, что футболисты Марокко поклонились болельщикам после победы над Испанией.