Марокко — четвёртая африканская сборная в истории, которая дошла до четвертьфинала ЧМ

Сборная Марокко одержала победу над командой Испании в матче первого раунда плей-офф.

Основное и дополнительное время завершились со счётом — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3-0.

Таким образом, сборная Марокко стала четвёртой африканской командой в истории, которая дошла до четвертьфинала мундиаля. Ранее это удавалось Камеруну (1990), Сенегалу (2002) и Гане (2010).

Ранее футболисты Марокко поклонились болельщикам после победы над Испанией.