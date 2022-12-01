Марокко впервые в истории вышло в четвертьфинал ЧМ по футболу

Марокко одержало победу над командой Испании в матче первого раунда в плей-офф чемпионата мира в Катаре и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу.

Основное и дополнительное время время завершились со счётом — 0:0. Игра прошла в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валида Реграги — 3-0.

Таким образом, Марокко сыграет в четвертьфинале с победителем пары Португалия — Швейцария.

Ранее Марокко обыграло Испанию в серии пенальти и пробилось в четвертьфинал ЧМ-2022.