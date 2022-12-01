Роналду не попал в стартовый состав Португалии на матч 1/8 финала со Швейцарией на ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Швейцарии в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре.

За Португалию с первых минут сыграют: Кошта, Дало, Пепе, Диаш, Геррейро, Вилльям, Отавио, Силва, Фернандеш, Феликс и Рамос.

В составе Швейцарии на поле появятся: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Фернандес, Джака, Фройлер, Варгас, Соу, Шакири и Эмболо.

Встреча пройдёт 6 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — 22:00 мск.

Ранее Марокко обыграло Испанию в серии пенальти и пробилось в четвертьфинал ЧМ-2022.