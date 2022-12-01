Жиру — о матче с Англией: это будет жёстко, физически тяжело и интенсивно

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Англии.

«В матче с Англией нам нужно будет надёжно работать в защите и не забывать про атаки. Игра против Стоунза и Магуайра? Это будет жёстко, физически тяжело и интенсивно. Против них выйду не только я, но и вся сборная Франции, которая должна быть единой», — приводит слова Жиру RMC Sport.

Он также подчеркнул, что для сборной Франции в матче с Англией главным фактором является победа.

В четвертьфинале мундиаля подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Англии. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что французская сборная является действующим чемпионом мира.

Ранее полузащитник сборной Англии Букайо Сака прокомментировал сравнение с нападающим национальной команды Франции Килианом Мбаппе.