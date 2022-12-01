Сака — о сравнении с Мбаппе: предпочитаю быть собой

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака прокомментировал сравнение с нападающим национальной команды Франции Килианом Мбаппе.

«Спасибо за комплимент. Но нет, есть только один Килиан Мбаппе. Точно так же, как есть только один игрок, подобный мне. Я просто хочу быть собой и делать всё возможное, чтобы помогать команде. Но наш приоритет — победа в турнире, а не звание его главных открытий», — цитирует Сака L’Equipe.

В четвертьфинале мундиаля подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Англии. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что французская сборная является действующим чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет подписывать Мбаппе летом.