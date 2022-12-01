Тренер Хорватии: мы предпочли бы встретиться с Бразилией в финале

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Бразилии.

«Давайте будем честными, Бразилия — пока лучшая команда на ЧМ. Они обладают большой глубиной состава, предстоящая игра станет большим испытанием для нас. Мы не боимся, мы верим в себя, приобрели уверенность после предыдущих матчей. Конечно, мы бы предпочли, чтобы это произошло в финале, а не в четвертьфинале», — приводит слова Далича L’Equipe.

Он также подчеркнул, что сборная Хорватии постарается сделать всё, чтобы показать свой футбол в матче с Бразилией.

Встреча 1/8 финала Бразилия — Южная Корея в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

В другом матче плей-офф Хорватия обыграла Японию. Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась в серии пенальти (3:1, 1:1).

Встреча Бразилии с Хорватией состоится 9 декабря. Игра начнётся в 18:00 мск.

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