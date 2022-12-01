The Telegraph: Жезусу может понадобиться операция после травмы, полученной на ЧМ-2022

Нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус может быть прооперирован после травмы, которую он получил на чемпионате мира в Катаре.

Бразильцу предстоит перенести операцию на колене из‑за травмы, полученной в матче группового этапа с Камеруном, сообщает The Telegraph.

Уточняется, что у форварда подозрение на повреждение медиальной связки.

Встреча 1/8 финала с командой Южной Кореи в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее Ван Гал сравнил игру сборных Бразилии и Нидерландов на ЧМ-2022.