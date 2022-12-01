Morocco World News: эмир Катара предложил марокканским болельщикам бесплатные билеты на матч с Испанией

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани приобрел тысячи билетов на матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Марокко и Испании и предложил их марокканским болельщикам.

Об этом сообщает Morocco World News.

Перед встречей болельщики марокканской сборной пожаловались в социальных сетях на то, что билеты на игру были выкуплены людьми, которые перепродавали их по цене, в десять раз превышающей первоначальную.

Федерация футбола Марокко дважды вмешивалась, чтобы решить проблему болельщиков. На прошлой неделе она заключила соглашение с Международной федерацией футбола о выделении еще 5 тыс. билетов болельщикам, а 5 декабря раздала им бесплатные билеты.

Ранее сообщалось, что Марокко и Испания не забили мячей в первом тайме матча 1/8 финала ЧМ-2022.