Марокко и Испания не забили голов в первом тайме 1/8 финала ЧМ
Сборные Марокко и Испании играют вничью в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.
Счёт после первого тайма — 0:0. Испанские футболисты владели мячом 69% времени, а подопечные Валида Реграги — 31%.
Встреча между командами в настоящий момент проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток прозвучал в 18:00.
Ранее сообщалось, что Гави стал самым молодым игроком стартового состава в плей-офф чемпионата мира после Пеле.