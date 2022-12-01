Марокко и Испания не забили голов в первом тайме 1/8 финала ЧМ

Сборные Марокко и Испании играют вничью в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Счёт после первого тайма — 0:0. Испанские футболисты владели мячом 69% времени, а подопечные Валида Реграги — 31%.

Встреча между командами в настоящий момент проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток прозвучал в 18:00.

Ранее сообщалось, что Гави стал самым молодым игроком стартового состава в плей-офф чемпионата мира после Пеле.