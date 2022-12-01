Тренер Франции: Мбаппе обладает невероятной техникой и демонстрирует это в каждой игре

Тренер сборной Франции Стефан Ги оценил игру нападающего национальной команды Килиана Мбаппе.

«Мбаппе забил уже девять мячей на чемпионатах мира, хотя ему нет и 24, он выдающийся футболист, как Роналду и Месси, но даже они не забили так много. Он обладает невероятной техникой и демонстрирует это в каждой игре», — приводит слова Ги Goal.

Француз забил пять мячей на чемпионате мира в Катаре, семь — в Лиге чемпионов и 12 — в Лиге 1. Таким образом, игрок является лучшим бомбардиром в трёх турнирах.

В четвертьфинале мундиаля подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Англии. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Дешам может покинуть сборную Франции в случае поражения от Англии на ЧМ-2022.