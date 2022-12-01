Бускетс повторил рекорд Касильяса и Рамоса по матчам за Испанию на ЧМ

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс повторил рекорд по числу матчей за национальную команду на чемпионатах мира с капитанской повязкой.

34-летний полузащитник попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Марокко.

Таким образом, Бускетс в 17-й раз в карьере вывел испанцев на игру с капитанской повязкой. До этого рекорд принадлежал Икеру Касильясу и Серхио Рамосу.

Встреча проходит в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Счёт в матче — 0:0.

Ранее сообщалось, что на матче ЧМ-2022 Марокко — Испания усилены меры безопасности.