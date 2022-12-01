На матче ЧМ-2022 Марокко — Испания усилены меры безопасности
Меры безопасности усилены перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Марокко и Испании.
Как сообщает «Матч ТВ», перед входом на стадион «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне болельщикам и журналистам приходится преодолевать несколько кордонов полиции.
Отмечается, что на других встречах турнира в Катаре такого количества «контрольных точек» не было.
Игра состоится 6 декабря и начнётся в 18:00 мск.
Ранее стали известны стартовые составы Марокко и Испании на матч ЧМ-2022.