Объявлены стартовые составы Марокко и Испании на матч 1/8 финала ЧМ

Стали известны стартовые составы сборных Марокко и Испании в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре.

За Марокко с первых минут сыграют: Боно, Хакими, Агуэрд, Саисс, Мазрауи, Унахи, Амбарат, Амалла, Зиеш, Эн-Несери и Буфаль.

В составе Испании на поле появятся: Симон, Альба, Ляпорт, Родри, Льоренте, Гави, Бускетс, Педри, Торрес, Асенсио и Ольмо.

Встреча пройдёт 6 декабря в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало — 18:00 мск.

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