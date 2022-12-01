Непомнящий: сборная Бразилии — явный фаворит ЧМ-2022

Советский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча первого раунда плей-офф между сборными Бразилии и Южной Кореи на чемпионате мира в Катаре.

«Корейцы сыграли на своём уровне. Они, бедные, не знали, что делать первые 30 минут, поэтому мне кажется, что бразильцы — явные фавориты вообще всего турнира», — цитирует Непомнящего kp.ru.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее Валерий Газзаев поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Южной Кореи.