Газзаев: с Кореей бразильцы устроили футбольный спектакль, будто лет 20 вместе играют

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи.

«Вчера бразильцы просто устроили настоящий футбольный спектакль. Сборная Бразилии играет сыгранно: такое ощущение, что они уже лет 20 вместе играют… Это действительно реальные претенденты на победу на чемпионате мира», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Голами в составе Бразилии отметились Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я). У Южной Кореи мяч забил Пэк Сын Хо (76-я).

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее Тите ответил на критику из-за танца после гола Бразилии в матче с Южной Кореей.