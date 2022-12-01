Фанаты оскорбили тренера в аэропорту после вылета Мексики с ЧМ в Катаре

Мексиканские болельщики обрушились с критикой на главного тренера сборной Мексики Херардо Мартино в аэропорту Мехико после возвращения национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

Об этом сообщает Sky.

«Вы украли наш успех. Это единственное, за чем вы приезжали», «самое большое посмешище в Мексике», «величайший вор из всех», — говорили болельщики Мартино.

Ассистенты тренера пытались оградить его от нападок фанатов. Один болельщик пожаловался на то, что получил несколько пощёчин от помощника 60-летнего аргентинца Норберто Скопони.

Мексика не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. После вылета из турнира в Катаре Мартино, который возглавлял сборную с 2019 года, подал в отставку.

Ранее сообщалось, что дисциплинарный комитет Международной федерации футбола изучает информацию о гомофобных кричалках болельщиков сборной Мексики на ЧМ-2022.