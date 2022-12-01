ESPN: ФИФА завела два дела против Мексики из-за гомофобных кричалок болельщиков на ЧМ-2022

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) изучает информацию о гомофобных кричалках болельщиков сборной Мексики на чемпионате мира 2022 года.

Как сообщает ESPN, расследование открыто в связи с оскорблениями болельщиков в матче третьего тура группового этапа с командой Саудовской Аравии (2:1).

Это уже второе дело в отношении мексиканской сборной на чемпионате мира.

Первое было открыто из-за предполагаемых гомофобных кричалок во встрече со сборной Польши (0:0).

Ранее сообщалось, что болельщик сборной Аргентины выстрелил из пистолета и ранил своего восьмилетнего сына, празднуя победу национальной команды в матче ЧМ-2022 над Польшей.