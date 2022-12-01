Мбаппе является лучшим бомбардиром ЛЧ, ЧМ и Лиги 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром в трёх турнирах.

Француз забил пять мячей на чемпионате мира в Катаре, семь — в Лиге чемпионов и 12 — в Лиге 1. Таким образом, игрок является лучшим бомбардиром в трёх турнирах.

В четвертьфинале мундиаля подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Англии. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мбаппе потребовалось на 150 матчей меньше, чем Криштиану Роналду, чтобы забить 250 голов.