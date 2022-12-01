Мбаппе потребовалось на 150 матчей меньше, чем Роналду, чтобы забить 250 голов
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе преодолел отметку в 250 голов в карьере.
Футболисту для этого понадобилось 360 матчей. Роналду забил 250 голов в 510 играх, а Лионель Месси — в 379.
Напомним, что Мбаппе лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира в Катаре, забив пять мячей.
В четвертьфинале турнира подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Англии.
Ранее сообщалось, что Францию не накажут за отказы Мбаппе дать интервью.