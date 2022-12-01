Le Parisien: Францию не накажут за отказы Мбаппе дать интервью

Сборную Франции не станут штрафовать за отказы нападающего национальной команды Килиана Мбаппе дать интервью.

Форварду ПСЖ не придётся платить, так как ФИФА не стала штрафовать FFF. Тем не менее, французская федерация получила письмо с предупреждением, сообщает Le Parisien.

Мбаппе на ЧМ-2022 дважды отказался давать обязательное интервью после того, как был признан лучшим игроком матчей со сборными Австралии и Дании.

23-летний Мбаппе в 63 матчах за сборную забил 33 мяча. По количеству голов форвард «Пари Сен-Жермен» занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров национальной команды, лидирует в котором Оливье Жиру (52 мяча).

Мбаппе лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата мира в Катаре с пятью мячами.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре Мбаппе.