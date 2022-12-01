Сёмин считает, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Франция — фаворит чемпионата мира. У них есть Мбаппе. Сможет ли он в будущем побить рекорд Клозе по голам? Мбаппе обладает таким талантом, что он сможет всё», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира является немец Мирослав Клозе. На его счету 16 мячей. Мбаппе забил уже девять голов, пять из которых на мундиале в Катаре.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что Мбаппе пока не дотягивает до уровня Пеле, Марадоны и Месси.