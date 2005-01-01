Колосков: Мбаппе пока не дотягивает до уровня Пеле, Марадоны и Месси

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира 2022 года.

«Рано говорить, гений Мбаппе или нет. Для меня на данный момент есть три футбольных гения — Пеле, Марадона и Месси. Мбаппе пока до них не дотягивает», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

По его словам, наверное, французов нельзя назвать основными претендентами на титул.

«Но одним из ключевых можно. В группе французы выступили процентов на сорок своих возможностей», — добавил Колосков.

Франция в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» переиграла Польшу в матче 1/8 финала со счётом 3:1. Голами в составе французской команды отличились Оливье Жиру (44-я минута), Килиан Мбаппе (74-я, 90-я). У Польши отличился Роберт Левандовски (95-я (90 + 5)).

Франция встретится с Англией в четвертьфинале чемпионата мира. Матч состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Мбаппе лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата мира в Катаре с пятью мячами.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн установил рекорд Франции по передачам под удар в XXI веке.