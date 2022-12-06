Кокорин: могу нафантазировать, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ в Катаре
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос, как сборная России выступила бы на чемпионате мира 2022 года.
«Смотря какая группа. Если как на чемпионате мира 2018 года, то вышли бы в плей-офф. А если серьёзная, то тяжело говорить. Тяжёлая сказать, сильнее ли нынешняя сборная той команды, которая была в 2018-м. Особо не следил за ней, очень много новых игроков. В 2018 году мы играли дома, а сейчас такой большой поддержки нет. Но могу нафантазировать, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ в Катаре. Хотя в итоге всё могло бы быть и по-другому», — приводит слова нападающего Sport24.
Российские сборные и команды отстранены от участия в международных соревнованиях.
Чемпионат мира 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее Кокорин поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.