Нападающий Швейцарии Эмболо: Роналду является источником вдохновения для всех спортсменов

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо поделился ожиданиями от встречи с нападающим команды Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022.

«Роналду является источником вдохновения для всех спортсменов. Большая честь противостоять Криштиану, так как ты можешь многому научиться у него», — приводит слова Эмболо пресс‑служба Международной федерации футбола.

Матч Португалия — Швейцария состоится 6 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил на вопрос, выйдет ли Роналду в стартовом составе в матче ЧМ-2022 с командой Швейцарии.