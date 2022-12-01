Сантуш ответил, сыграет ли Роналду с первых минут в матче со Швейцарией на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил на вопрос, выйдет ли нападающий Криштиану Роналду в стартовом составе в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Швейцарии.

«С тех пор как я возглавил сборную Португалии, я всегда даю указания своим футболистам непосредственно перед матчем на стадионе. Я думаю только о том, что хорошо для команды. Вопрос с Криштиану уже решён, мы разобрались внутри. Всё улажено», — приводит слова тренера Marca.

Встреча Португалии со Швейцарией состоится 6 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Сантуш заявил, что ему не понравилась реакция Роналду на замену в матче с Кореей.