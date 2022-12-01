Сантуш заявил, что ему не понравилась реакция Роналду на замену в матче с Кореей

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил недовольство реакцией нападающего Криштиану Роналду на замену в матче с Южной Кореей.

«Да, я видел кадры, когда Роналду заменили. Понравилось ли мне то, что я увидел? Нет, мне это совершенно не понравилось. Эти вопросы решаются за закрытыми дверями. Теперь всё внимание к завтрашнему матчу», — приводит слова Сантуша Daily Mail.

Напомним, что во всех трёх встречах группового этапа нападающий выходил в стартовом составе, но не оставался на поле до конца матча: в игре с Ганой (3:2) его заменили на 88‑й минуте, с Уругваем (2:0) — на 82‑й, с Южной Кореей (1:2) — на 65‑й.

6 декабря сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Роналду выразил недовольство Сантушем из-за замен на ЧМ-2022.