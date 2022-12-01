Correio da Manha: Роналду выразил недовольство Сантушем из-за замен на ЧМ-2022

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выразил недовольство главным тренером команды Фернанду Сантушем из‑за замен в матчах чемпионате мира 2022 года.

Как Correio da Manha, сам тренер в любых спорах вступает на сторону 37-летнего португальца и защищает его интересы.

Напомним, что во всех трёх встречах группового этапа нападающий выходил в стартовом составе, но не проводил полные игры. В игре с Ганой (3:2) его заменили на 88‑й минуте, с Уругваем (2:0) — на 82‑й, с Южной Кореей (1:2) — на 65‑й.

6 декабря сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Динис, племянник Роналду, назвал своего дядю лучшим футболистом в истории.