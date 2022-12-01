Племянник Роналду назвал своего дядю лучшим футболистом в истории

Динис, племянник нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, назвал своего дядю лучшим футболистом в истории.

«Роналду — лучший футболист в истории. Мы должны обожать Криштиану за то, что он сделал для Португалии. Мы хотим выиграть чемпионат мира с его помощью и с помощью других игроков сборной», — приводит слова Диниса Record.

6 декабря сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ-2022.