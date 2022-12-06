Аршавин: намечаются очень крутые полуфиналы ЧМ-2022

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре.

«Есть скучные матчи, но те развязки, которые были в группах, придали турниру интерес. Плюс сейчас выигрывают все фавориты, а значит, намечаются очень крутые полуфиналы», — цитирует Аршавина Sport24.

Напомним, что турнир проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

6 декабря станут известны последние участники четвертьфинала в парах Марокко — Испания и Португалия — Швейцария.

Ранее сообщалось, что Дидье Дешам может покинуть сборную Франции в случае поражения от Англии на ЧМ-2022.